FRANKFURT (dpa-AFX) - Experten rechnen am Aktienmarkt in den kommenden Tagen mit anhaltender Zurückhaltung der Anleger. Ob der Dax so in der neuen Woche einen Grundstein für eine häufig zitierte Jahresendrally legen kann, steht angesichts der Corona-Pandemie in den Sternen. Auch die im November anstehenden US-Wahlen dürften vorerst bei den Anlegern im Fokus bleiben. Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank wähnt die Aktienmärkte in einer "volatilen Seitwärtsbewegung."

Experten äußern ihre Bedenken, ob der Leitindex zeitnah die Marke von 13 000 Punkten wieder in Angriff nehmen kann. Zuletzt war er nach unten an die mittelfristig relevante 100-Tage-Durchschnittslinie heran gelaufen. "Beruhigend wirkt derzeit nur noch die offenbar verlässliche Nachfrage am langfristigen Durchschnittspreis", kommentierte Andreas Büchler von Index-Radar. Die damit gemeinte 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei knapp unter 12 200 Punkten. Darunter hatte der Dax letztmals vor drei Monaten gelegen.