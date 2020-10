KEPLER CHEUVREUX belässt FIELMANN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für das dritte Quartal von 69,50 auf 76,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zu einem soliden Wachstum im Jahresvergleich verlaufe schneller als erwartet, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Optikerkette dürfte mit ihrem Gewinn bereits im Jahr 2021 wieder über dem 2019er-Wert liegen, prognostiziert der Experte./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fielmann Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de