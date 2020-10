Der Hersteller Hans Adler OHG informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Dulano Delikatess Lyoner, in Streifen geschnitten, 2 x 200 g". (FOTO)

Bonndorf (ots) - Der Hersteller Hans Adler OHG ruft aktuell das Produkt "DulanoDelikatess Lyoner, in Streifen geschnitten, 2 x 200 g" mit demMindesthaltbarkeitsdatum 23. September 2020, der Losnummer 230920LYG M:2 246 mitdem Verpackungszeitraum 08:40:00 bis 13:00:00 und dem Identitätskennzeichen DEEV 143 EG zurück. In dem betroffenen Produkt wurde Listeria monocytogenesnachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schwerenMagen-Darm-Erkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein.Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowiealten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrunddieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf, trotz des bereitsabgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums (23.09.20), unbedingt beachten und dasbetroffene Produkt nicht verzehren.Das betroffene Produkt "Dulano Delikatess Lyoner, in Streifen geschnitten, 2 x200 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.09.20, der Losnummer 230920LYG M:2246 mit dem Verpackungszeitraum 08:40:00 bis 13:00:00 und demIdentitätskennzeichen DE EV 143 EG des Herstellers Hans Adler OHG wurde bei LidlDeutschland nur in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalzund Saarland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzesunterstützt Lidl Deutschland den Rückruf des Lieferanten Hans Adler. Das Produktkann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wirdselbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Dulano Delikatess Lyoner, inStreifen geschnitten, 2 x 200 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.09.20, derLosnummer 230920LYG M:2 246 mit dem Verpackungszeitraum 08:40:00 bis 13:00:00und dem Identitätskennzeichen DE EV 143 EG des Herstellers Hans Adler OHGbetroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte insbesondere weitereProdukte des Herstellers Hans Adler OHG sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller Hans Adler OHG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für dieentstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/4723489OTS: Lidl