Foto: Fluss Oder an der Grenze Deutschland - Polen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Friedrich-Loeffler-Institut hat in Brandenburg sind sechs weitere Fälle der Afrikanischen Schweinepest registriert. Insgesamt sind nun 46 Wildschweine betroffen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag mit. In 45 Fällen liegt der Fundort laut Ministerium im aktuellen Kerngebiet.