Zynga schließt Übernahme von Rollic mit Sitz in Istanbul ab, einem führenden Unternehmen im schnell wachsenden Bereich Hyper-Casual-Spiele

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung, und Rollic, ein in Istanbul ansässiger Entwickler und Betreiber von Handyspielen mit einem spannenden Portfolio beliebter Hyper-Casual-Spiele, die mehr als 365 Millionen Mal heruntergeladen wurden, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen die Transaktion abgeschlossen haben, in deren Rahmen Zynga 80 % von Rollic für einen Gesamtkaufpreis von rund 180 Millionen US-Dollar in bar, einschließlich Anpassungen des Betriebskapitals, erworben hat. Im Laufe der nächsten drei Jahre wird Zynga die restlichen 20 % in gleichen Raten zu einer Bewertung erwerben, die auf spezifischen Umsatz- und Rentabilitätszielen basiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201002005021/de/