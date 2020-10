Merkel äußert sich optimistisch zu Brexit-Verhandlungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zuversichtlich gezeigt, dass trotz aller Schwierigkeiten in den Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien noch eine Einigung erzielt werden kann. "Solange verhandelt wird, bin ich optimistisch - aber kann auch keinen Durchbruch selbstverständlich verkünden", sagte die CDU-Politikerin am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "Es wird sich entscheiden in den nächsten Tagen."

Die Verletzung des EU-Austrittsvertrags durch Großbritannien nannte Merkel zwar "bitter". Gleichzeitig kämen aber nun die Verhandlungen in die entscheidende Phase. "Wir gehen da konstruktiv heran", betonte die Kanzlerin.