FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten auf die Nachricht reagiert, wonach sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Weniger als fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl muss Trump seine Amtsgeschäfte nun in Quarantäne im Weißen Haus führen. Wahlkampfauftritte des 74-jährigen Republikaners liegen auf Eis. Unklar war zunächst, ob Trump Symptome hat.

Der Dax notierte am Nachmittag 1,24 Prozent tiefer bei 12 573,21 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenplus von rund 0,8 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag 1,29 Prozent auf 26 995,58 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 1,1 Prozent ein.