EU-Gipfel will stärkeren Binnenmarkt für mehr Unabhängigkeit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach Lieferengpässen in der Corona-Krise wollen die EU-Staaten den eigenen Binnenmarkt stärken, um unabhängiger von anderen Regionen in der Welt zu werden. Gleiches gilt mit Blick auf die digitale Transformation, wie aus der Abschlusserklärung des EU-Sondergipfels am Freitag in Brüssel hervorging.

Man glaube an den freien Handel, aber zugleich müsse die EU widerstandsfähiger werden, sagte Ratschef Charles Michel. In dem Abschlussdokument heißt es dazu: "Das Erreichen strategischer Autonomie bei gleichzeitiger Wahrung einer offenen Wirtschaft ist ein zentrales Ziel der Union." Während der Corona-Krise gingen in der EU zum Teil Medikamente aus, weil sie etwa in Asien produziert wurden.