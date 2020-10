BGA-Präsident Anton F. Börner kehrt eindrucksvoll zurück

Berlin (ots) - Anton Börner wird den Bundesverband Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA) erneut als Präsident vertreten. In geheimer Wahl wurde er

in Berlin einstimmig durch die erstmals hybrid ausgerichtete

Mitgliederversammlung mit einhundert Prozent der Delegiertenstimmen

wiedergewählt. Bis zur nächsten regulären Wahl im Jahr 2021 wird Börner sich für

den Verband einsetzen und mit seiner Expertise und seinem Netzwerk in dieser

schwierigen Zeit als Frontmann agieren. Ines Kitzing, die den Verband

übergangsweise geführt hatte, gratulierte ihrem Nachfolger herzlich.



Börner ist selbst Unternehmer und stammt aus Ingolstadt. Er trat nach dem

Studium der Betriebswirtschaftslehre in das elterliche Unternehmen ein. Seit

1983 ist er persönlich haftender Gesellschafter die Firma Börner + Co. KG, ein

mittelständisches Unternehmen in den Bereichen Haustechnik und Anlagenbau.







Wirtschaft in und nach der Corona-Krise. Hier ist es ihm besonders wichtig, dass

der zunehmende Protektionismus, den die Krise deutlich verstärkt hat, wieder

entschärft wird: "Deutschland ist wie kaum ein anderes Land auf Export und

Import angewiesen. Viele unserer Arbeitsplätze hängen am Außenhandel und können

nicht so ohne weiteres ersetzt werden", so Börner in seiner Antrittsrede. Aber

auch die Europäische Union liegt dem überzeugten Europäer am Herzen. Mit dem

Leitmotiv "Wandel durch Handel" setzt er sich für freien Welthandel ein und

betont die Wichtigkeit einer marktorientierten Wirtschaft, die auch in Europa

stärker verankert werden müsse.



31, Berlin, 2. Oktober 2020



