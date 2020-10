„Frankreich hat jedoch mehrere Trümpfe in der Hand", entgegnet Thierry Ehrmann, CEO und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice, „und vor allem seinen verborgenen Bestand an alten Meisterwerken, von denen in der Regel jährlich eine ganze Reihe in die Auktionssäle des Landes gelangt. Aber es braucht das ganze Know-how eines Experten für Altmeister, um ihren Wert und ihren rechtmäßigen Platz in der Kunstgeschichte zu verteidigen. Die qualitative Arbeit französischer Kunstexperten ist heute weltweit anerkannt."

Der Experte wohnt in... 69, rue Sainte-Anne in Paris

Eric Turquin, Experte für Gemälde alter Meister, räumt ein, dass der Verkauf der kleinen Andachtstafel, die dem Meister von Hohenfurth zugeschrieben wird, wahrscheinlich die größte Erfolgsgeschichte seines Unternehmens im Jahr 2019 war. Und das in einem äußerst aufregenden Jahr, in dem das Cabinet Turquin im Juni stark in den Verkauf des Caravaggio-Gemäldes aus Toulouse (das schließlich privat verkauft wurde), des Cimabue-Gemäldes im Oktober und sogar eines Werks von Artemisia Gentileschi im November eingebunden war.

Doch die kleine Tafel, die dem als Meister von Hohenfurth bekannten Künstler – einem Maler der Prager Gotik des 14. Jahrhunderts – zugeschrieben wurde, war in der Tat eine echte Meisterleistung. Es bedurfte viel geduldiger Forschung, um diese heikle Zuschreibung zu untermauern, aber letztendlich zeigte sich der außergewöhnliche Wert dieses kleinen Gemäldes. Neun Bieter konkurrierten in Dijon, und schließlich ging es an die Benappi Fine Art Gallery, die das Werk für 6,8 Millionen Dollar im Auftrag des Metropolitan Museum of Art in New York kaufte.