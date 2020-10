Vorstandswechsel bei der ADAC Autoversicherung

München (ots) -



(ADAC SE) Martin Schmelcher (48) verlässt die ADAC Autoversicherung AG mit

Wirkung zum 31. Dezember 2020. Er wechselt zum Bundesverband der freiberuflichen

und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrtwesen e.V. (BVSK), wo er als

Geschäftsführer tätig sein wird.





Schmelcher ist im Vorstand der ADAC Autoversicherung AG aktuell für Vertrieb,Marketing, Produktentwicklung und Operations verantwortlich. "Martin Schmelcherhat wesentlich zur Weiterentwicklung der ADAC Autoversicherung AG beigetragenund den sehr erfolgreichen und nachhaltigen Wachstumskurs mitgestaltet," soMarion Ebentheuer, Vorstand der ADAC SE und Aufsichtsratsvorsitzende der ADACAutoversicherung AG.Die Nachfolge Schmelchers im Vorstand der ADAC Autoversicherung soll StefanDaehne antreten. Der 47-jährige Betriebswirt ist seit November 2017Vertriebsvorstand der ADAC Versicherung AG. Vorbehaltlich der Zustimmung durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird er zusätzlichauch ein entsprechendes Mandat in der ADAC Autoversicherung AG übernehmen. Derausgewiesene Online-Marketing und Vertriebsexperte war vor seinem Wechsel zurADAC SE viele Jahre in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen imERGO-Konzern tätig.Die ADAC Autoversicherung AG wird seit Anfang 2019 als Joint Venture der ADACVersicherung AG und der Allianz Versicherungs-AG betrieben. DasGemeinschafts-unternehmen, das beim Mehrheitseigner Allianz Versicherungs-AGkonsolidiert wird, zeigte von Beginn an ein starkes Wachstum und konnte bereitsim Jahreswechselgeschäft 2019 weit über 100.000 Neukunden gewinnen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 27 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 hatte die ADAC SE rund 2.900Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,125 Mrd. Eurosowie ein Ergebnis vor Steuern von 82,2 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42mailto:alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/4723531OTS: ADAC SE