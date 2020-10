BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertreten lassen - und dafür in der Heimat Kritik aus der Opposition geerntet. Der prominente Linksaußenpolitiker Jean-Luc Mélenchon nannte Macron einen "Deserteur" und fragte via Twitter: "Ist Frankreich aufgelöst?" Kritik kam auch vom Rechtsaußenpolitiker und EU-Skeptiker Nicolas Dupont-Aignan.

Macron stellte am Freitag in Les Mureaux bei Paris eine schon länger erwartete Strategie gegen die Radikalisierung vor. Das Land wird seit Jahren von islamistischen Terroranschlägen getroffen; es gab viele Tote.