Fürth (ots) - Namhafte Experten aus Wirtschaft, Politik und Verbänden

diskutieren, wie die deutsche Wirtschaft gleichzeitig Werte erhalten und

Veränderungen gestalten kann



Nach Jahren des Aufschwungs und hoher Zufriedenheit steckt die deutsche

Wirtschaft aktuell in der Krise. Konjunkturforscher versuchen seit Monaten

vorherzusagen, wie schlimm die Rezession die hiesigen Betriebe treffen wird und

wie schnell sie wieder das Niveau erreichen können, das sie vor der

Corona-Pandemie hatten. Gleichzeitig waren die deutschen Unternehmen schon vor

COVID-19 mit Themen wie Klimawandel, E-Mobilität und Digitalisierung

konfrontiert. Für diesen anstehenden Umbruch suchen die Unternehmen nach

entsprechenden Strategien, um sich zukunftsfähig aufzustellen. So schwanken die

Prognosen der Konjunkturforscher angesichts des Aufs und Abs der

Infektionszahlen, der sich rasant verändernden Rahmenbedingungen und der immer

neu angepassten politischen Maßnahmen enorm. Diese und viele weitere Aspekte

stehen auf der Agenda des Wirtschaftsgipfel Deutschland 2020, der am Samstag,

14. November, im hochmodernen Business- und Tagungszentrum Sportpark Ronhof |

Thomas Sommer in Fürth stattfindet.







hinnehmen. Unternehmenslenker reagieren darauf sehr unterschiedlich: Während die

einen nach neuen Lebens- und Wirtschaftsmodellen rufen, sehnen sich die anderen

nach der guten alten Zeit zurück", beobachtet Marcel Riwalsky, Gründer von

Aviation-Event und Initiator des Wirtschaftsgipfel Deutschland. "Die junge

Generation fordert mehr Teilhabe und ein anderes Verständnis für den Wandel,

während etablierte Gruppen reflexartig ablehnend auf Neuerungen reagieren. Dabei

findet der Wandel statt - und zwar ganz unabhängig davon, ob wir mitmachen

wollen oder nicht", fügt der Unternehmer hinzu. Auf dem Wirtschaftsgipfel

Deutschland soll es deshalb auch in diesem Jahr darum gehen, Prozesse zu

hinterfragen, Denkrichtungen anzustoßen und aktuelle Entwicklungen aus

unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.



Wieviel Veränderung vertragen Deutschland und Europa und wie kann die Wirtschaft

konstruktiv auf den Wandel reagieren? Diesen und anderen Fragen stellen sich bei

Wirtschaftsgipfel Deutschland 2020 namhafte Manager erfolgreicher Konzerne sowie

bekannte Vertreter aus Verbänden und Politik - darunter Digitalministerin

Dorothee Bär, EU-Parlamentsmitglied Manfred Weber, Puma-DACH-Chef Matthias

Bäumer, EON-Tschechien-Chef Martin Záklasník und Deutschlands bekannteste

Profilerin Suzanne Grieger-Langer. "Gemeinsam mit den Experten wollen in einen

konstruktiven Dialog darüber einsteigen, wie wir in der deutschen Wirtschaft



