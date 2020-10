Nachdem man zunächst die Marke Bugatti mit einem Preisschild versehen hatte, wird nun die nächste Premiummarke auf den Markt geworfen! Es scheint als wollte Volkswagen auch Lamborghini an den Höchstbietenden abtreten und Kapital aus dem Verkauf schlagen. Wie wird den Anlegern diese Entwicklung gefallen? Wird das Vertrauen in die Aktie verloren gehen? Die nächste Zeit wird es zeigen!

Am heutigen Freitag genau zum Wochenende scheint die Anlegerstimmung eher getrübt, weshalb die Aktie mit einem dicken Minus in die freien Tage geht. Die Anleger scheinen nicht sehr überzeugt zu sein von den aktuellen Entwicklungen und hätten sich positivere Schlagzeilen gewünscht. Dadurch wird Volkswagen auf dem Aktienmarkt deutlich nach hinten geworfen!

Volkswagen kämpft also derzeit mit der Skepsis der Anleger und muss ordentlich um seine positive Tendenz bangen. Der Wert der Anteilsscheine geht vor den aktuellen Nachrichten in die Knie, weshalb der Aktienkurs satte 1,18 Prozent verloren hat. Damit verliert der Kurs genau gesagt 1,70 Euro und steht nur noch bei 142,40 Euro. Für VW brechen also harte Tage an und es muss was getan werden!

