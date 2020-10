McDonald’s in einer Verschnaufpause

Im August letzten Jahres markierte die McDonald’s-Aktie nach einer mehrjährigen Rallyephase bei 221,93 US-Dollar ihr vorläufiges Rekordhoch und setzte zunächst in den Bereich von 190,00 US-Dollar zurück. Zu Beginn dieses Jahres nahm das Papier erneut Anlauf auf seine Vorgängerhochs, musste sich aber dem Corona-Crash kurzzeitig mit einem Verlaufstief bei 124,23 US-Dollar geschlagen geben. In den letzten Monaten konnte die Aktie jedoch wieder sichtlich zulegen und bei 126,72 US-Dollar Mitte September ein neues Rekordhoch markieren. Weiter ging es jedoch nicht, seitdem herrscht eine Konsolidierung in einer groben Seitwärtsbewegung entlang der 2019´er Hochs. Dennoch gibt es bislang keinerlei Anzeichen für eine Trendwende, sodass mittelfristig weitere Zugewinne abgeleitet werden können.

Ausbruch notwendig

Auch wenn es heute nicht wirklich stark aufwärts geht, halten sich die Verluste dennoch in Grenzen. Für frische Kaufsignale auf der Oberseite müsste mindestens ein Niveau von 230,00 US-Dollar (steigend) überwunden werden, in diesem Szenario ließe sich dann auf Sicht der nächsten Wochen und Monate Kurspotenzial bis an rund 250,00 US-Dollar ableiten und sehr gewinnbringend beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MC9UEA nachhandeln. Auf der Unterseite wird die McDonald’s-Aktie durch eine vorausgegangene Abwärtstrendlinie sowie den 50-Tage-Durchschnitt um 211,00 US-Dollar gestützt. Erst darunter dürften sich sukzessive Abgaben in den Bereich von 200,00 US-Dollar durchsetzen.