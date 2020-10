NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder nachgegeben. Der US-Leitindex fiel am Freitag um 0,68 Prozent auf 27 627,87 Punkte. Börsianer verwiesen als Belastung auf die Corona-Infektion von Präsident Donald Trump. Zudem belegte der Arbeitsmarktbericht für September einen überraschend geringen Stellenzuwachs, was zusätzlich auf die Stimmung drückte.

Der Präsident der größten Volkswirtschaft der Welt zeigt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus leichte Erkrankungssymptome. Sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können, müsste Vizepräsident Mike Pence einspringen.

Ein Marktbeobachter sprach mit Blick auf Trumps Corona-Infektion von einem "großen Schock", der naturgemäß die Risikobereitschaft der Anleger schmälere. Schon in gut einem Monat findet die US-Präsidentschaftswahl statt. Wegen seiner Quarantäne verpasse Trump nun Wahlkampfveranstaltungen in drei wichtigen umkämpften US-Bundesstaaten, wobei vor allem Florida wichtig sei, ergänzte Marktstratege Stephen Innes vom Handelshaus Axitrader.

In dem schwachen Umfeld fielen die Aktien von Tesla um mehr als zwei Prozent. Der Elektroautobauer hatte zwar im dritten Quartal mehr Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht als vom Markt erwartet. Die Absatzzahlen könnten laut Analyst Joseph Spak vom Analysehaus RBC aber einige Fragen aufwerfen. So weite Tesla seine Kapazitäten aus, obwohl die Fabriken nicht voll ausgelastet seien.

Die Anteilscheine des angeschlagenen kleineren Tesla-Konkurrenten Nikola machten frühe Verluste wett und stiegen zuletzt um mehr als vier Prozent. Börsianer verwiesen auf angebliche Überlegungen des Autoriesen General Motors (GM) bezüglich einer höheren Beteiligung. Die GM-Aktien bewegten sich kaum vom Fleck.

Im Dow zählten die Walmart-Aktien mit einem Minus von 1,5 Prozent zu den Schlusslichtern. Der Handelskonzern will einen Großteil seiner Beteiligung am Lebensmittelhändler Asda in Großbritannien an Investoren verkaufen, erwartet allerdings im kommenden Jahr im Zusammenhang mit dem Geschäft einen Verlust./la/he