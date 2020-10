RBC belässt Tesla auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe zwar die von ihm selbst erhobenen Markterwartungen übertroffen, aber nicht so viele Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht wie von RBC prognostiziert, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen könnten dem Experten zufolge einige Fragen aufwerfen. So weite Tesla seine Kapazitäten aus, obwohl die Fabriken nicht voll ausgelastet seien. Frühe Marktdaten aus Europa legten zudem nahe, dass die Umsatzentwicklung hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben sein könnte./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 09:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / 09:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Tesla Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de