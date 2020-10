× Artikel versenden

Senivita Social Estate Erfolgreicher Verkauf

Senivita Social Estate verkauft 75 Wohnungen an einen institutionellen Investor. Die Wohnungen liegen in Königsberg sowie in Weidenberg. Aus dem Verkauf fließen 11,4 Millionen Euro an Senivita Social Estate. An den beiden Standorten hat die …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.