Was darf Satire? Alles. Aber wenn sich jemand dadurch beleidigt fühlt? Dann sollte man sich dafür entschuldigen. So einfach. Und doch: Dann fängt die Story erst wirklich an. Samira Langer im Gespräch mit Roland Tichy über zwei Zeilen, die die Medien bewegten, viele Menschen verärgerten und andere kalt gelassen haben. Haltung bestimmt, was sein darf.

Der Beitrag In eigener Sache: Zwei Zeilen mit großer Wirkung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.