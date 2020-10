JPMORGAN belässt HSBC HLDGS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Er habe seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr angehoben, seine entsprechenden Schätzungen für die beiden Folgejahre aber etwas gesenkt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien der britischen Bank. Dies reflektiere eine Neuzuordnung von Wertminderungen in die Jahre 2021 und 2022./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / 18:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HSBC Holdings Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de