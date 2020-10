Änderungen in der Geschäftsführung der Sibanye-Stillwater

Richard Stewart, derzeit Executive Vice President (EVP): Business Development (Geschäftsentwicklung) wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum Group COO befördert. Richard trat dem Konzern im Jahr 2014 bei und war maßgeblich an der Umsetzung der externen Wachstums- und Geschäftsentwicklungsstrategien des Konzerns beteiligt. Richard verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbausektor und hat einen Doktortitel in Geologie.

Laurent Charbonnier wird in das Unternehmen eintreten und die Rolle des EVP Business Development übernehmen. Laurent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und hat kürzlich seine Position als Managing Director und Global Head of Metals & Mining für HSBC aufgegeben, die er in den letzten acht Jahren innehatte. Er war leitender Berater der Sibanye-Stillwater bei den Akquisitionen von Aquarius Platinum, Rustenburg, Stillwater und Lonmin und den damit verbundenen Finanzierungen (Brückenfinanzierung, Bezugsrechtsemission und Anleihen).

Nach dem vorzeitigen Tod von Chris Bateman am 6. September 2020 wurde Wayne Robinson (derzeit EVP: SA PGM-Betriebe) zum EVP: Montana-Betriebe ernannt. Wayne ist seit mehr als 25 Jahren im südafrikanischen Gold- und Platinbergbau tätig.

Lerato Legong, der Anfang 2020 als SVP Legal and Compliance in den Konzern eingetreten ist, wurde zum EVP: Legal and Compliance befördert. Er war über einen Zeitraum von 17 Jahren sowohl in der Privatpraxis als auch als interner Berater in der Bergbaubranche tätig.

Neal Froneman, CEO des Konzerns, kommentierte: „Seit der Notierung der Sibanye Gold im Jahr 2013 hat es Sibanye-Stillwater weit gebracht. Wir sind ein eng verbundenes und starkes Team, das durch unsere Erfahrungen gewachsen ist. Ich bin zuversichtlich, dass diese Änderungen im Führungsteam unsere Fähigkeit zur Wertschöpfung weiter stärken werden, wenn wir unsere strategische Absicht umsetzen, im gesamten Konzern operative Exzellenz sicherzustellen. Der organisatorische Übergang ist im Gange und ich freue mich darauf, zu gegebener Zeit weitere Klarheit zu schaffen.“