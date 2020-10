Düsseldorf (ots) - Der Chef des Deutschen Beamtenbunds, Ulrich Silberbach,fordert eine Angleichung der Wochenarbeitszeit: "Die Beschäftigten im Ostengeben den Kommunen seit Jahrzehnten einen Zuschuss in Form von Mehrarbeit. Damitmuss 30 Jahre nach der Einheit Schluss sein", sagte Silberbach der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). "In den ostdeutschen Kommunen arbeiten dieBeschäftigten im Schnitt 40 Stunden pro Woche, im Westen sind es 39. Das istzwar nur eine Stunde mehr, hat aber einen hohen symbolischen Wert."Die West-Beschäftigten sind laut Silberbach bereit, für den Ost-Ausgleich aufLohnzuwachs zu verzichten: "Ich freue mich, dass es in dieser Frage vielSolidarität im Westen gibt. Das lese ich aus einer Befragung, die Forsa für denBeamtenbund durchgeführt hat: Danach finden nicht nur 88 Prozent derOstdeutschen die Ungleichbehandlung sehr oder ziemlich ungerecht, sondern auch66 Prozent der Westdeutschen.""Tarifabschlüsse sind stets ein Gesamtpaket", betonte Silberbach und sagte auchetwas zu den Kosten des Ausgleichs: "Linear entspricht das etwa 0,2 oder 0,3Prozentpunkte des Lohnzuwachses."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4723827OTS: Rheinische Post