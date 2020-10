Düsseldorf (ots) - Führende Ökonomen sehen in der schnellen Alterung derBevölkerung und der geringen Zuwanderung die größten Risiken für diewirtschaftliche Zukunft Ostdeutschlands. "Die Demografie ist in der näherenZukunft das Hauptproblem Ostdeutschlands: Die Bevölkerung ist im Schnitt älter,die Erwerbsquote niedriger, Zuwanderer entscheiden sich eher fürWestdeutschland", sagte Oliver Holtemöller, Vize-Chef des Leibniz-Instituts fürWirtschaftsforschung Halle (IWH), der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag)."Eine spezielle Herausforderung haben die neuen Länder: die demografischeAlterung. Hier muss nachhaltig gearbeitet werden, durch Familienfreundlichkeit,gute Infrastrukturnetze, herausragende Bildungsangebote und medizinischeVersorgung", sagte auch Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschenWirtschaft (IW) in Köln. 30 Jahre nach der Einheit sei der Saldo derBinnenwanderung in Deutschland zwar ausgeglichen. Doch Ausländer meiden dieneuen Länder. Vor allem Hochqualifizierte ziehe es eher in die westdeutschenWachstumsgebiete in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen."Man sieht es zum Beispiel an der Verteilung der Bluecards fürHochqualifizierte: Da kommen nur wenige in den ostdeutschen Flächenländern an",sagte IWH-Ökonom Holtemöller. "Die neuen Länder werden die gesellschaftlicheStimmung ändern müssen, um mehr qualifizierte Zuwanderer zu gewinnen." Zudem seidie Schulabbrecherquote im Osten höher. "Ohne qualifizierte Menschen keinWirtschaftswachstum, und ohne Wachstum wird die Schere zwischen Ost und Westwieder größer", sagte der Spitzenökonom.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4723829OTS: Rheinische Post