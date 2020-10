Bethesda (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump wird wegen seiner Corona-Infektion nun mit Remdesivir behandelt. Das teilte sein Arzt Sean Conley mit. Er werde nicht beatmet und es gehe ihm "sehr gut", so Conley.



Am Freitagnachmittag (Ortszeit) war Trump ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er wird im Walter Reed National Military Medical Center im US-Bundesstaat Maryland behandelt. Von dort meldete sich Trump auch wieder mit einer Twitter-Botschaft. "Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!" schrieb der US-Präsident am späten Freitagabend (Ortszeit).