Eine Woche mit einer klaren Richtung: KEINE. Zwischen dem Eröffnungskurs am Montag und dem Schlusskurs am Freitag liegen genau 16 Punkte (12.673,73 - 12.689,04) - und doch ist einiges passiert. Und die Coronaerkrankung des POTUS war am Freitag für dieses letztendliche Auf-der-Stelle-Treten verantwortlich.

Letztes Wochenende machten wir uns Gedanken, über die zukünftige Richtung des Aktienmarktes. Wo geht es hin? News von Nordex, Grenke, Aurelius, GEA, Varta u.a. und der Markt verliert 5% - 200-Tage-Linie in Reichweite, Aber letztendlich sahen viele Anleger den Kursrückschlag der Vorwoche als Kaufkurs-angebot und griffen diese Woche zu. Wobei die generellen - negativen - Themen: Die zweite Corona-Welle, drohender Brexit ohne Vertrag, wirtschaftliche Probleme, Präsidentschaftswahlkampf in den USA, Eskalation im US-China-Handelskonflikt, drohende Pleitewelle aufgrund der wirtschaftlichen Folgen Coronas, stehen im Raum. Und bleiben vorerst. Sie stehen einer Bewegung auf neue Höchststände entgegen und werden so auch in den nächsten Wochen die Börse wohl in einer relativ engen Range halten: Nach oben beginnen Gewinnmitnahmen die Kurse zurückzuholen, nach unten werden "Schnäppchen"- Kurse gesehen. DIE ZEIT DER EINZELWERTE DERZEIT, sowohl mit ausreißern nach unten wie Grenke, Nikola, Nel, Bayer, als auch nach oben wie bei Manz, LPKF, Hochtief - Um so schwerer einen Ausblick zu wagen - zuviele Einzelereignisse/Einzelnachrichten, die zu Kursausschlägen in die eine oder andere Richtung führen können. Gerade das war bereits letztes Wochenende auch bei den Wasserstoffaktien Thema: Abwärtstaumel bei NEL und NIKOLA, Buy the Dip bei Bloom Energy, Ballard Power takes China, Plug überzeugt Linde.

Montags ging es mit 12.673,73 Punkten los, Schluss bei 12.870,87 Punkten, Tiefs der Vorwoche schienen vergessen, also wieder alles gut und hoch Richtung 13.000 Punkte? So einfach war es dann nicht. Ein Newcomer, der im Laufe der Woche imme rmehr Begeisterung bei den analysten fand, der Erstkurs war jedoch weit unter den Erwartungen: Siemens Energy - Aktie handelt tiefer als erwartet - Abgabedruck bestätigt sich. Besser lief es bei LPKF mit 18 Mio. Rahmenvertrag - der Markt feiert mit, Aktie kräftig im Plus. Wenn es schlecht läuft versucht man zu retten was geht, so auch NEL: muss in die Verlängerung gehen, ob der Insiderkauf dabei hilft? Aller Anfang ist schwer, vor allem wenn das Ergebnis offen scheint. Grenke beginnt die Vorwürfe abzuarbeiten - noch viel zu tun. Smallcap ganz groß - zumindest mit ganz großer Zukunft. SNP entwickelt sich immer weiter zum Top Pick - Fujitsu liefert Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Und einen Blick für die Dimensionen des Shorteinflusses auf einen Aktienkurs liefert die Bundesbank: Varta - Bundesbank gibt Indiz wie hoch der reale Shortstand bei der Aktie sein könnte