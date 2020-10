Ich brauche keine Ampel

Was habe ich da gestern nicht alles über Trump gehört und gelesen. Über seine Gesundheit, was Bundesbürger über ihn denken und nahezu jede Meinung jedes Korrespondenten aus Washington kenne ich jetzt. Und dass Vizepräsident Pence einspringt, falls Trump ausfällt, das wusste ich schon vorher.

Doch die für mich wirklich wichtige Frage wurde nirgendwo gestellt und daher auch nicht beantwortet: Was ist den nun mit den Wahlen, falls Trump ausfällt? Was ist mit Wahlen, wenn ein Kandidat schwer erkranken und vielleicht sogar sterben sollte?

Für mich ist das die allerwichtigste Frage. Und ich fahre fast aus der Haut, wenn ich überall diese Journalisten sehe, höre und lese, die, ich weiß nicht woran denken, aber nicht daran. Aber so ist das ja eigentlich bei jeder Krise. Ich habe allerdings bisher immer noch verstanden, warum das so ist. Warum fällt das wirklich Wichtige immer heraus?

Früher, zu Zeiten des Neuen Marktes, habe ich mir noch oft Bilanzen angeschaut. Heute habe ich dazu aber keine Lust mehr. Heute haben wir ja auch überall Ampeln, da braucht niemand mehr Bilanzen.

Und wenn es mal um Bilanzen geht, dann scheitern ja sogar die Wirtschaftsprüfer, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Bundesregierung.

Heute haben wir die Börsen-Ampeln, die Corona-Ampeln, natürlich die Verkehrs-Ampeln und bald sogar auf jeder Lebensmittel-Packung die die Nutri-Score-Ampeln. Viele davon sind totaler Quatsch. Wer so etwas braucht, ist ohnehin kaum überlebensfähig. Die Evolution kannte schließlich auch keine Ampeln. Oder hat Charles Darwin etwa welche gefunden?

Ich erinnere mich noch gut an den Abend in Neapel. Napoli. Bella Italia. Es ist schon sehr lange her, hat mich jedoch stark geprägt. Wir waren abends noch vorne am Meer und wollten anschließend zurück zum Hotel. Und da mussten wir über die große Straße, die parallel zum Meer verläuft.

Es war wirklich schon sehr spät und es fuhren nicht viele Autos dort. Und dann gab es da diese Fußgänger-Ampel. Doch selbst wenn die auf grün schaltete und die Autos folglich rot hatten, fuhren sie trotzdem ungehindert weiter. Es waren ja keine Fußgänger da.