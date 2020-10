Erfolgreiche Investoren befragt: Wenn du nur 3 Aktien kaufen dürftest, welche würdest du auswählen?

Das Schöne am Leben in den Vereinigten Staaten ist, dass es praktisch unbegrenzte Wahlmöglichkeiten gibt. Um sich davon zu überzeugen, muss man nur das Kartoffelchips-Regal im Supermarkt aufsuchen. Dasselbe gilt für das Füllhorn an Aktien, in die du investieren kannst. Du kannst über 3.300 Aktien schon allein an der Nasdaq-Börse kaufen, während es an der New Yorker Börse weitere 2.800 Aktien gibt, die zum Kauf angeboten werden.

Bei so vielen Auswahlmöglichkeiten ist es für Anleger schwer, sich für die Aktien zu entscheiden, in die man am besten investiert. Wir haben drei erfolgreiche Investoren – alles beitragende Autoren von The Motley Fool – gefragt, was sie wählen würden, wenn sie NUR drei auswählen könnten. Die Antworten könnten dich überraschen.