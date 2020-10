Gut informiert unterwegs mit dem BDAE-Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Die Oktober-Ausgabe von "Leben und Arbeiten im Ausland" steht

zum kostenfreien Download (https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020

-10/docs/Leben%20und%20Arbeiten%20im%20Ausland%20%E2%80%93%20Oktober%202020.pdf)

bereit und greift als Schwerpunkt das Thema Impfen in Zeiten der Pandemie auf.

So haben Untersuchungen gezeigt, dass die Impfquote generell und auch die

Bereitschaft, sich gegen Grippe- und Coronaviren impfen zu lassen, von Nation zu

Nation variieren. Mediziner warnen nun davor, beispielsweise die jährliche

Grippeimpfung zu vernachlässigen und empfehlen dringend, den allgemeinen

Impfstatus vor Auslandsreisen zu überprüfen. Dabei hilft auch ein neuer

Reise-Impfplaner, über den im Journal ebenfalls berichtet wird.





Homeoffice während der WeltreiseDas Coronavirus hat bereits jetzt vieles verändert, das betrifft auch dieBedürfnisse der Menschen beim Reisen, wie diverse Erhebungen zeigen. Dank derdeutlich größeren Akzeptanz von Homeoffice ist die Kombination aus Arbeit undReisen mehr denn je möglich geworden. Doch ganz so einfach ist es nicht, es gilteinige rechtliche Voraussetzungen zu prüfen, wie ein weiterer Fachbeitrag zeigt.Digitaler Nomade auf WeltreiseEin Leben als digitaler Nomade führt auch der gebürtige Rumäne Mihai Tufa, dendie Redaktion in dieser Ausgabe interviewt hat. Wie er seinen bisherigenLebensweg und das Nomadentum im Interview beschriebt, ist ausgesprochenlesenswert.Neue Regelungen bei Flugreisen mit TrennungskindernDie Coronapandemie hat auch zu rechtlichen Veränderungen bei Trennungskinderngeführt - zumindest wenn es um Flugreisen geht. Das zeigt ein aktuellesGerichtsurteil, das von einem Journal-Beitrag aufgegriffen wird. Wer trotz desweltweit grassierenden Virus auf Auslandaufenthalte nicht verzichten mag, solltezumindest die unterschiedlich hohen Bußgelder für Maskenverweigerer kennen. Einweiterer Artikel widmet sich daher dem Bußgeldvergleich in 23 europäischenStaaten.Die gefährlichsten Städte der WeltAuch mit Maske - seit der Pandemie fühlen sich die Menschenweltweit so unsicherwie schon lange nicht. Doch auch ohne sie ist die Welt vielerorts gefühlt, aberauch real nicht immer ein sicherer Hort. Welche Orte weltweit als besondersunsicher gelten, zeigt ein spannendes Ranking.Eine wesentlich erfreulichere Rangliste bietet dagegen das Times HigherEducation Ranking, welches die besten Universitäten der Welt ermittelt. EineErkenntnis vorab: Die renommiertesten Hochschulen finden sich in Nordamerika undGroßbritannien.Diese und noch viele andere spannende Beiträge erwarten die Leser auf insgesamt40 Seiten (https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020-10/docs/Leben%20und%20Arbeiten%20im%20Ausland%20%E2%80%93%20Oktober%202020.pdf) . "Leben undArbeiten im Ausland" wird seit bereits 11 Jahren vom Bund derAuslands-Erwerbstätigen ( BDAE e.V. (https://bdae-ev.de/) ) e.V. herausgegebenund greift Trends und Themen für Personen auf, die gerne reisen oder sichmittel- bis längerfristig im Ausland aufhalten. Der BDAE e.V. ist Teil der BDAEGruppe.Über die BDAE GruppeDie BDAE Gruppe hebt sich auch durch ihren großen Erfahrungsschatz von ihrenWettbewerbern ab. Seit 1995 konzentriert sich die Unternehmensgruppeausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheitins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalettewider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneidertePakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in SachenLangzeit-Reiseversicherung darstellen. In den Jahren 2019 und 2020 wurde dasUnternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer inDeutschland gekürt.