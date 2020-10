IG Metall fordert 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Tag der Deutschen Einheit hat die IG Metall die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland und gleiche Löhne wie im Westen gefordert. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, es gebe in vielen Bereichen noch keine soziale Einheit. "Es darf keine Mauer zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit geben, es darf keine Mauer zwischen den Löhnen, den Renten oder den beruflichen und persönlichen Chancen geben", so Hofmann. Wolfgang Lemb vom IG-Metall-Vorstand sagte, nun sei es höchste Zeit für gleiche Arbeitszeiten in Ost und West. "Die 35-Stunden-Woche muss auch im Osten baldmöglichst Realität werden."/bw/DP/zb