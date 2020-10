Teslas Zahlen haben die Aktie des US-Elektroautobauers gestern nicht vor deutlichen Kursverluste bewahrt. Im dritten Quartal steigen die Auslieferungen bei Tesla um 43,3 Prozent auf 139.300 Einheiten an. Bei der Produktion gibt es ein Plus von 50,8 Prozent auf 145.036 Fahrzeuge. Alles in Allem hat die Börse hieraus wenig positive Aspekte gezogen, auf Schlusskursbasis fiel Teslas Aktienkurs gestern an der NASDAQ um mehr als 7 Prozent ...