Foto: Grenzübergang am Bahnhof Düppel-Kleinmachnow, über dts Nachrichtenagentur

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - 30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt Deutschland nach Ansicht des Bundespräsidenten in vielerlei Hinsicht zurück. "Wir sind noch längst nicht so weit wie wir sein sollte", sagte Frank-Walter Steinmeier beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam. Noch immer existiere ein deutliches Lohngefälle zwischen Ost und West, östlich der Elbe hätten sich zu wenige große Unternehmen angesiedelt.