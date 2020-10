Pitney Bowes (PBI): mit dem Trend zur Digitalisierung geht beim Frankiermaschinenhersteller die Post ab!

In puncto Digitalisierung ist Pitney Bowes gut aufgestellt mit Lösungen zur Sendungsverfolgung und elektronischer Dokumentenaufbereitung sowie mit Geoinformationssystemen.

Bullenalarm bei Pitney Bowes (PBI): +190% in 6 Monaten. Jetzt neue Einstiegsschance mit CRV 4.1 in Kürze zu erwarten. Details hier bei ratgeberGELD.at