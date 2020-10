× Artikel versenden

Anlegerverlag ITM Power boomt wie schon lange nicht mehr!

Darüber können sich die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen aktuell sehr freuen. Denn nach einer schwierigen Zeit kann die Aktie derzeit ziemlich viel Plus verzeichnen, was für viel Hoffnung für die Zukunft sorgt. Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.