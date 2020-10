Eine neue Schlagzeile hat den Kurs von Tesla in diesen Tagen erschüttert. Es ist in den letzten Tagen einfach ein Auf und Ab bei dieser Aktie, nie kann man genau sagen was als nächstes kommt. Nachdem sich die Aktie in den Tagen zuvor noch so gut erholt hatte, gab es zum Wochenabschluss nochmal einen heftigen Dämpfer. Wird Tesla dieses Tief mit in die neue Woche nehmen oder erneut durchstarten?

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.