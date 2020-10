PRAG (dpa-AFX) - Die populistische Regierungspartei ANO von Ministerpräsident Andrej Babis hat die Regionalwahl in Tschechien überraschend klar gewonnen. Die Bewegung erzielt insgesamt knapp 22 Prozent der Stimmen und lag in zehn der 13 Regionen an erster Stelle. Das gab die Statistikbehörde CSU am Samstagabend nach Auszählung fast aller Wahlbezirke bekannt.

Kurz vor der Wahl war der Multimilliardär Babis noch wegen seines Corona-Krisenmanagements unter Druck geraten. Tschechien verzeichnete zwei Tage in Folge einen Rekord bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Am Freitag wurden 3793 bestätigte Fälle gemeldet. Knapp 700 Menschen starben bisher in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Am Montag tritt der Notstand in Kraft.