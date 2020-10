Geschenk für Bayer-Aktionäre: Angesichts der herben Verluste für Bayer-Aktionäre in den letzten Tagen haben wir Bayer jetzt genau analysiert. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu Bayer mit allen Chancen und Risiken. Diesen können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen. Hier kostenlos lesen.

Die Ankündigung eines harten Sparkurses durch Vorstandschef Werner Baumann hat bei Bayer eine echte Krise ausgelöst. Die Aktien kamen am Donnerstag massiv unter die Räder und setzten diese Talfahrt auch zum Wochenausklang fort. Wie geht es bei dem Chemie-Konzern jetzt am Montag weiter?

Bayer muss sparen. Und zwar kräftig. Das steht seit Mittwochabend fest. Zu groß sind die Verluste des Konzerns in der Agrarsparte, die mit der Übernahme von Monsanto eigentlich die Zukunft sichern sollte. Doch unzählige Klagen in den USA gegen das von Monsanto verwendete Glyphosat reißen ein Loch in die Konzernkasse. Die Corona-Pandemie mit ihren zahlreichen Einschränkungen tut ihr übriges.

Der Aktienkurs von Bayer befindet sich bereits einem Zwischenhoch Ende Juni auf Talfahrt, die sich in den letzten Tagen noch einmal massiv beschleunigt hat. -13 Prozent am Donnerstag, gefolgt von weiteren drei Prozent Verlust am Freitag. Damit fällt Bayer unter das Tief der Corona-Krise…

