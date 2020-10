(Neu: Weitere Details)



CATANIA (dpa-AFX) - Bei der Gerichtsanhörung zu einem Prozess gegen den italienischen Oppositionsführer Matteo Salvini soll im November Regierungschef Giuseppe Conte aussagen. Das entschied ein Gericht in Catania auf Sizilien beim ersten Prüfungstermin im Verfahren wegen der Anti-Flüchtlingspolitik Salvinis in dessen Zeit als Innenminister.

Conte werde für den 20. November vorgeladen, berichteten Nachrichtenagenturen am Samstag. Außerdem habe das Gericht entschieden, am 4. Dezember zu tagen. Außer Conte sollten bei den Sitzungen Außenminister Luigi Di Maio, Salvinis Nachfolgerin im Innenressort, Luciana Lamorgese, und andere Politiker aussagen. Medien werteten das am Sonntag als großen Erfolg für Salvini, den Chef der rechten Lega-Partei Salvini.