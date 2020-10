Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Das überdurchschnittliche Wachstum des E-Commerce hat inDeutschland auch im dritten Quartal angehalten. Die aktuellen Zahlen für das 3.Quartal 2020 der großen Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce undVersandhandel Deutschland e.V. (bevh) zeigen weiterhin ein starkes Wachstuminsbesondere bei Gütern des täglichen Bedarfs. Als Motor des Handels insgesamtlegt der Online-Handel für das 3. Quartal 2020 mit einem Plus um 13,3 Prozenterneut stärker zu als im entsprechenden Vorjahresquartal (+11,6 Prozent).Kumuliert erhöhte sich der E-Commerce-Umsatz seit Jahresbeginn im Vergleich mitden ersten 9 Monaten 2019 um 10,6 Prozent auf 56.034 Mio. Euro. Aufgrund desCorona-bedingten Einbruchs, vor allem im Bekleidungssektor, im 1. Quartal liegtdas im Jahr 2020 aufgelaufene Wachstum prozentual noch leicht unter dem Schnittder Vorjahre.Von Juli bis September 2020 verzeichnete die Branche im Online-Handel 19.329Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2019: 17.063 Mio. EUR inkl. USt). Im gesamtenInteraktiven Handel (Online- und klassischer Versandhandel) kauften im 3.Quartal 2020 die deutschen Verbraucher Waren für 19.650 Mio. EUR inkl. USt (3.Q. 2019: 17.467 Mio. EUR inkl. USt). Demnach hat der Onlinehandel inzwischeneinen Anteil von 98,4 Prozent am Gesamtumsatz des Interaktiven Handels. Diedigitalen Dienstleistungen wie elektronische Tickets, Downloads, Hotelbuchungenetc. verloren weiterhin massiv und erreichten mit einem Umsatz von 1.702 Mio.EUR inkl. USt. nur noch ein Drittel des Vorjahreswertes von 5.099 Mio. EUR inkl.USt."Obwohl seit Juli alle Läden wieder geöffnet haben, verlassen sich vieleVerbraucher weiter auf die belastbaren Lieferstrukturen des Online- undVersandhandels," so Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh. "ImVergleich der Vertriebskanäle ist erneut sichtbar geworden, dass die reinenDistanzhändler den größten Teil des Marktwachstums im E-Commerce an sich ziehenkonnten."Cocooning hält an: Täglicher Bedarf und Einrichtung treiben das WachstumUm 34 Prozent ist das Onlinevolumen des Warengruppen-Clusters "Täglicher Bedarf"gestiegen und liegt mit einem Gesamtumsatz von 1.733 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.2019: 1.294 Mio. EUR inkl. USt) wie schon im 1. und 2. Quartal an derWachstumsspitze. Das Warensegment Lebensmittel erreichte dabei mit 633 Mio. EURinkl. USt im 3. Quartal 2020 ein Plus um mehr als die Hälfte imVorjahresvergleich (+52,9 Prozent ggü. 414 Mio. Euro inkl USt im 3. Quartal2019).Das Geld, das nicht in Reisen fließen konnte, investierten die Deutschen auch im