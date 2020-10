Aserbaidschan appelliert an den Westen, dem armenischen Expansionsdrang Einhalt zu gebieten

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die regionale Stabilität der gesamten Kaukasusregion

sei durch die expansionistische Politik Armeniens bedroht, erklärte das Zentrum

für Eurasische Strategische Studien (https://asam.org.tr/) , ein Think Tank mit

Sitz in der Türkei. Seit fünf Tagen kommt es zu Grenzstreitigkeiten, nachdem

Armenien versucht hat, neue Gebiete um Berg-Karabach zu besetzen.



Berg-Karabach wird international als Teil Aserbaidschans anerkannt, doch

Armenien hält diese Region und die angrenzenden Teile Aserbaidschans seit 1994

besetzt und verstößt damit gegen vier Resolutionen der Vereinten Nationen, in

denen das Land zum Abzug seiner Streitkräfte aufgefordert wurde.





17 aserbaidschanische Zivilisten wurden in dieser Woche durch armenischenBeschuss getötet, 51 wurden verletzt.Berichten zufolge transportiert Armenien kurdische Rebellen aus Syrien und demIrak nach Berg-Karabach, um die Besatzung zu unterstützen. Armenien rekrutiertauch Söldner und private bewaffnete Unternehmen in Russland, der Ukraine undanderen postsowjetischen Ländern.Aserbaidschan hat entschieden auf die armenische Aggression reagiert. Dennochhat Armenien in einem weiteren Schritt, der die Region destabilisieren könnte,damit gedroht, seine russischen Iskander-Raketen einzusetzen, um dieInfrastruktur Aserbaidschans zu treffen. Das würde eine gefährliche Eskalationder gegenwärtigen Auseinandersetzungen durch Armenien bedeuten, undAserbaidschan wäre dann gezwungen, mit überwältigender Gewalt zu reagieren."Aserbaidschan versteht die Sorgen der Weltgemeinschaft, aber der Westen solltesich in auch die Position Aserbaidschans versetzen. Wir kämpfen auf unseremeigenen Territorium, nicht auf dem von jemand anderem", sagte Hikmet Hajiyev,Leiter der Abteilung für Außenpolitik der Präsidialverwaltung der RepublikAserbaidschan.Berichten zufolge könnte die Innenpolitik hinter Armeniens militärischerAggression stehen. Pro-russische Kräfte in Armenien könnten versuchen,Premierminister Nikol Pashinyan, der nach der Revolution 2018 an die Macht kam,zu verdrängen. In der vergangenen Woche wurden russischeMilitärtransportflugzeuge gesehen, die Waffen und Munition nach Armenientransportierten.Aserbaidschan ist hingegen seit Jahrzehnten ein beständiger und zuverlässigerVerbündeter des Westens. Aserbaidschan, das strategisch an der Schnittstellezwischen Europa und Asien liegt, hat die Umsetzung von Reformen und das Wachstumseiner Wirtschaft fortgesetzt. Die aserbaidschanische Gesellschaft ist auch fürihre religiöse Toleranz bekannt: In dem Land mit mehrheitlich muslimischerBevölkerung leben ebenfalls Christen, Juden und viele andere Konfessionen.Der Westen muss auf die gegenwärtige Krise reagieren, indem er derexpansionistischen Politik der armenischen Sicherheitskräfte Einhalt gebietet.Die Alternative - ein umfangreicher regionaler Konflikt, in den die Türkei undRussland hineingezogen werden könnten - liegt in niemandes Interesse, vor allemnicht am östlichen Rand Europas.Pressekontakt:Kris NathanE-Mail: kris.nathan8@gmail.comTelefon: +44 20 3289 4655Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148805/4724513OTS: Center for Eurasian Strategic Studies (Avrasya Stratejik Arastirmalar Merkezi)