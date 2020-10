Die Bullen entscheiden die im gestrigen Update erwähnte Hop oder Top Situation für sich. Die Invalidierung der Abwärtsbewegung und das Idealziel der Korrektur lagen hier sehr nahe beieinander.

Mit dem Bruch der $1911 ist Gold nun auf Kurse im $2000 Bereich ausgerichtet und wir müssen davon ausgehen, dass wir uns aktuell in Welle [b] in Rot befinden. Für diese haben wir auch bereits einen Tradingbereich hinterlegt. Im Anschluss an Welle [b] in Rot erwarten wir eine Fortsetzung der laufenden Korrektur.

Was bedeutet dies nun imminent für unsere Aktivitäten am Markt? Für einen Long Trade ist es heute noch zu früh, da das Chancen Risiko Verhältnis nicht stimmt.

Wir hätten einen 60$ Stopp und den nächsten signifikanten Wiederstand auf der Oberseite auch ca. 60$ entfernt. 1 zu 1 Gewinn/Verlust Verhältnisse mögen wir nicht und handeln wir nur ganz selten.

Auch haben noch nicht alle Indikatoren auf Tagesbasis angeschlagen.

Wir könnten jetzt einfach auf ein Erreichen des nächsten in Gelb hinterlegten Zielbereichs warten bevor wir aktiv werden. Ich denke aber die Chance auf 100$+ wollen wir uns nicht entgehen lassen.

Sollten sich das C/R Verhältnis zu unseren Gunsten drehen und wir erhalten auch noch ein Signal von technischer und Indikatoren Seite, werden wir rasch handeln und dazu eine E-Mail verschicken mit den dann aktuellen Daten zum Einstieg.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Aktien und Forexwerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Wir analysieren nicht nur – wir handeln selbst!

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de