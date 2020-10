Argand Partners erwirbt Cherry

NEW YORK, 5. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die in New York und der San Francisco Bay Area ansässige Private Equity-Firma Argand Partners LP („Argand") gab heute den Abschluss der Übernahme von Cherry GmbH ("Cherry") bekannt. Argand erwirbt marktführende Unternehmen aus den Bereichen Spezialfertigung und Unternehmensdienstleistungen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und starkem Wachstumspotential.

Cherry ist der weltweit führende globale Entwickler und Hersteller von Präzisionstechnologie für Tastaturschalter für PC-Spiele und Peripheriegeräte zum beruflichen Gebrauch. Das Unternehmen entwirft und fertigt hochwertige Tastaturschalter für mechanische Tastaturen, Marken-Gaming-Peripheriegeräte, Computer-Eingabegeräte (einschließlich Computermäuse und Kopfhörer) sowie Produkte für Sicherheits-, POS- und E-Health-Anwendungen. Cherry hat seinen Hauptsitz in Deutschland und betreibt weltweit hochmoderne Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Cherry ist bekannt für deutsche Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit und hat bei seinen Kunden einen hohen Markenwert.

Die Investition von Argand in Cherry wird durch das langfristige Wachstum des globalen PC-Spielemarktes und die fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens unterstützt. Aufschwung erzielte Cherry durch die staatlichen "Stay-at-home"- Maßnahmen und den Trend der Unternehmen zur Telearbeit, welche die Einführung von Peripheriegeräten für PC-Spiele und das Home-Office beschleunigen.

Darüber hinaus ist Cherry der führende Anbieter von sicherer Telematik-Infrastruktur für den deutschen Gesundheitsmarkt. Deutschland ist der zweitgrößte Gesundheitsmarkt der Welt und Pionier im Übergang zur E-Health. Die COVID-19-Pandemie hat den Prozess der Digitalisierung der Gesundheitsinfrastruktur des Landes beschleunigt. Argand plant, Cherry in seinen Bemühungen zu unterstützen, sein E-Health-Angebot auf Europa und Nordamerika auszuweiten.