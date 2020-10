BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie beschäftigt am Montag die Eurogruppe. Bei einer Video-Konferenz (15.00 Uhr) beraten die Finanzminister der 19 Staaten des Währungsgebiets über die wirtschaftlichen Schwerpunkte für die nächsten Monate. Hintergrund sind die laufenden Vorbereitungen der Pläne zur Erholung und Stärkung der Wirtschaft, die die EU-Staaten aufstellen müssen, um an Geld aus dem geplanten 750-Milliarden-Euro-Programm zu kommen. Die Entwürfe können vom 15. Oktober an bei der EU-Kommission eingereicht werden.

Dabei ist der Wiederaufbauplan noch nicht ganz unter Dach und Fach: Die EU-Staaten wurden sich zwar im Juli einig, müssen aber noch einen Kompromiss mit dem Europaparlament finden. Ziel ist, das schuldenfinanzierte Milliardenprogramm und den nächsten siebenjährigen Haushaltsplan zum 1. Januar zu starten. Das Paket umfasst insgesamt 1,8 Billionen Euro.