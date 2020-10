---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS



Daldrup & Söhne AG erhält weiteren Auftrag für Geothermiebohrung von Stadtwerken Schwerin



- Schwerin: CO2-neutrale Energieversorgung auch bei Wärme

- Daldrup ist Spezialist für die Erschließung geothermischer Aquifere auch in Norddeutschland



Oberhaching / Ascheberg, 5. Oktober 2020 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) hat von der Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG (EVSE), ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS), einen weiteren Auftrag zur Erstellung einer Injektionsbohrung erhalten. Das Projekt ist Teil der Klimainitiative der Landeshauptstadt. Ca. 15 % des Fernwärmebedarfs Schwerins werden zukünftig durch die Einbindung der Geothermie gedeckt. Der Auftragswert für die Daldrup & Söhne AG beträgt rund 4 Mio EUR. Die Arbeiten in Schwerin-Lankow werden Mitte Oktober 2020 beginnen.

Die Bohrung soll bis auf eine Tiefe von rund 1.300 Metern abgeteuft und innerhalb von gut vier Monaten fertig gestellt werden. Nachdem die Ergebnisse der ersten Bohrung im Jahr 2018 über den Erwartungen lagen, baut die Energieversorgung Schwerin mit der Geothermie ihre klimafreundliche Wärmeversorgung weiter aus. Dazu wird das vorhandene Fernwärmenetz auch mit geothermischer, regionaler Wärme versorgt. Die Geothermie hilft, CO2-Emissionen von vornherein zu vermeiden, und erhebliche Mengen des Schadstoffes Schwefeldioxid sowie Feinstaub und Stickoxide entstehen erst gar nicht.



Eindeutiges Ziel: Schwerin möchte bis 2035 CO2-neutral werden Die Nutzung der Erdwärme ist für die Stadtwerke Schwerin ein Beitrag zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energiegewinnung auf dem Weg zur angestrebten CO2-Neutralität der Landeshauptstadt bis zum Jahr 2035. Das Projekt wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Klimaschutz-Förderrichtlinie und dem Klimaschutz-Darlehensprogramm gefördert.



Erhebliche geothermische Potenziale im Norddeutschen Becken Die Daldrup & Söhne AG sieht im Norddeutschen Becken erhebliche, zeitnah und relativ einfach erschließbare Potenziale für die Nutzung der tiefen Geothermie durch Energieversorgungsunternehmen sowie gewerbliche und industrielle Großabnehmer. Die Daldrup & Söhne AG beteiligt sich bereits an zahlreichen Ausschreibungen und steht mit Stadtwerken und Investoren in regem Austausch. Das Norddeutsche Becken wird begrenzt durch die Küsten von Nord- und Ostsee sowie der Mittelgebirgsschwelle im Süden und umfasst bestimmte Regionen in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die im Untergrund vorhandene, nutzbare Aquiferfläche beträgt ca. 135.000 km² und weist je nach Region und Erschließungstiefe Temperaturen zwischen 55 und 165 Celsius, bei einem technischen Potenzial von 911 TWh/a auf. Das sind sehr gute Voraussetzungen für eine direkte Wärmenutzung. Die Daldrup & Söhne AG ist darauf spezialisiert, diese erneuerbare Energiequelle zu erschließen und für die Menschen in den Regionen nutzbar zu machen.