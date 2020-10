VIKMANSHYTTAN, Schweden, 5. Oktober 2020 /PRNewswire/ – CTEK Sweden AB, eine weltweit führende Marke für Batteriemanagementlösungen, ruft Autofahrer dazu auf, ihren treuen Stromspeichern an diesem „Charge Your Car Day" etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben sich überall auf der Welt die Verkehrsbedingungen auf den Straßen kontinuierlich verändert. Diese Schwankung der Fahrgewohnheiten rückt die Gesundheit der Autobatterien in den Vordergrund.

CTEK weist auf die Notwendigkeit der Batteriepflege am „Charge Your Car Day".

Da unzählige Menschen wegen der weltweiten COVID-19-Lockdowns in ihrer Mobilität eingeschränkt waren, kam es in verschiedenen Städten zu einer Vermehrung von Batteriepannen. Grund dafür ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Batterieentladung um so größer ist, je seltener das Auto gefahren oder aufgeladen wird.

An Orten, an denen die Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden und die Fahrzeuge regelmäßiger unterwegs sind, entscheiden sich umgekehrt viele Menschen aus Sicherheitsgründen dafür, auf die öffentlichen Verkehrsmitteln zu verzichten und in ihren Privatfahrzeugen zu fahren. Bei kurzen Straßenfahrten, insbesondere in städtischen Gebieten, ist das Risiko einer Batterieentladung erhöht, da bei diesen Fahrten der Motor häufig angehalten und gestartet wird - Was den Fahrzeugakku unter eine enorme Arbeitsbelastung setzt.

Um Autofahrer über die wichtige Rolle der Autobatterie aufzuklären und einfache Pflegemethoden zur Vermeidung von Batteriepannen zu vermitteln, feiert CTEK heute den „Charge Your Car Day". Am jeden 5. Oktober soll die hart arbeitende Autobatterie gefeiert werden! Unabhängig davon, ob Sie einen Kraftstoff-, Hybrid- oder Elektroantrieb besitzen – die Batterie ist das schlagende Herz Ihres Autos und als solches bedarf es einer gewissen Fürsorge, damit sie bestmöglich funktioniert.

Jon Lind, CEO von CTEK, merkt dazu an: „Unsere Autobatterien haben in den letzten 100 Jahren hart für uns gearbeitet. Damals musste eine Autobatterie lediglich das Auto starten. Heute setzt die Batterie nicht nur das Auto in Bewegung, sondern treibt auch die gesamte Technik im Fahrzeug an – vom schlüssellosen Schließsystem über Alarme und Wegfahrsperren, bis hin zu Bordcomputern und der Klimaanlage. Und das gilt nur für kraftstoffbetriebene Fahrzeuge! Bei Elektrofahrzeugen ist die Autobatterie für jeden Aspekt des Fahrzeugbetriebs entscheidend".