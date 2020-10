Rekordzahl von Bürgermeistern befürwortet das U20 Kommuniqué 2020

Participants from around the globe at the U10 Mayors Summit (Photo: AETOSWire)

Städte streben eine nachhaltige und integrative Erholung von den durch die Coronavirus (COVID-19)-Pandemie verursachten Schäden an. Dabei kommt den Verpflichtungen, Forderungen und politischen Empfehlungen, die den führenden Politikern der Welt im Kommuniqué vorgelegt werden, eine zentrale Rolle bei der Wiederbelebung und Neukonzipierung städtischer Räume zu.

Bis 2050 werden mehr als 68 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Vor diesem Hintergrund richtet das 27-Punkte-Kommuniqué der U20 den kategorischen Imperativ an die G20-Staaten, sicherzustellen, dass nationale Regierungen „vorrangig direkt in Städte als die Motoren der Wiederbelebung investieren müssen“, so das fünfseitige offizielle Dokument.

Das Kommuniqué beinhaltet auch einen leidenschaftlichen Aufruf an die G20-Staaten, Verpflichtungen einzugehen und „unverzüglich auf die Klimakatastrophe“ zu reagieren – mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren, um die bis 2030 erforderliche globale Reduzierung um 50 Prozent zu erreichen und „bis spätestens 2050 die Kohlenstoffneutralität zu verwirklichen“. Das offizielle U20-Kommuniqué ist vollständig abrufbar unter: www.Urban20Riyadh.org

