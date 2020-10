Expertenempfehlungen zur Brustkrebsbehandlung auf der Grundlage neuester Erkenntnisse bald in mehreren Sprachen aktualisiert

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 5. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Während des Brustkrebs-Aufklärungsmonats im Oktober dieses Jahres veröffentlicht und aktualisiert das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) evidenzbasierte und auf Expertenkonsens basierende Empfehlungen für das Management, die zu optimalen Behandlungsergebnissen für Menschen mit Brustkrebs führen.1 Übersetzungen der englischsprachigen NCCN Guidelines für Brustkrebs ins Chinesische, Japanische und Spanische wurden kürzlich aktualisiert. Die derzeit verfügbaren koreanischen, französischen, polnischen und portugiesischen Versionen werden bis Ende des Monats aktualisiert. Alle sind kostenlos bei NCCN.org/global herunterzuladen.

„Brustkrebs hat eine sehr hohe Heilungsrate, bleibt aber die häufigste Krebsart und die häufigste Ursache für krebsbedingten Tod von Frauen weltweit," sagte Robert W. Carlson, MD, Chief Executive Officer, NCCN und Professor der Medizin (Emeritus), Stanford University Medical Center, ein Brustkrebsspezialist. „Wir wollen, dass Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt Zugang zu den sorgfältig überprüften Behandlungsempfehlungen in den NCCN-Richtlinien haben. Deshalb suchen wir immer nach Möglichkeiten, die Lesbarkeit und Zugänglichkeit dieser Ressourcen zu erhöhen."

Der NCCN passt die NCCN-Richtlinien auch in abgestufte und pragmatische Ansätze für unterschiedliche Ressourcenverfügbarkeit in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen an, die als NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework) bezeichnet werden. Es gibt auch international angepasste Versionen der NCCN-Richtlinien für Brustkrebs für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) und Spanien sowie von NCCN harmonisierte RichtlinienTM für Subsahara-Afrika und die Karibik, die jeweils in Zusammenarbeit mit regionalen Onkologie-Experten verfasst wurden.