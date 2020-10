Anleger schauen in diesem Sektor auch auf kleinere Anbieter wie Plug Power, die aber mehrheitlich ihre Umsätze in diesem Sektor erwirtschaften. Interessanterweise konnte die Gesamtmarktschwäche des September der Plug Power Aktie technisch betrachtet nichts anhaben. Sie notiert in der Nähe der Allzeithochs, die im August erreicht wurden. Mehrmals hat die Plug Power Aktie versucht, die Hochs des August zu knacken und den Aufwärtstrend damit fortzusetzen. Ohne Erfolg. Ändert sich das jetzt? Erfahren Sie mehr dazu auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/plug-power-a ...