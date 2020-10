Die Erkrankung von Donald Trump gerät zu einer Farce, die vor allem den Aktienmarkt beruhigen soll: So wurde Trump nicht zufällig am Freitag erst dann ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Märkte bereits geschlossen waren. Und wenige Minuten vor Öffnung der Märkte in Asien zeigte sich Trump in einem Autocorso seinen Anhängern. Offenkundig war der Zustand Trumps mit hohem Fieber und Sauerstoff-Zufuhr ernster als vom hauptverantwortlich behandelnden Arzt berichtet, der nun sogar über eine Entlassung von Trump am heutigen Montag aus dem Krankenhaus spekuliert - und damit offenbar Trumps Agenda folgt, die sowohl die Öffentlichkeit als auch den Aktienmarkt beruhigen soll. Trump wiederum wurde schon am Mittwoch bei einem Schnelltest positiv getestet..

Das Video "Die Farce um den kranken Trump!" sehen Sie hier..