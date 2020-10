Excelya ernennt Alan Morgan zum CEO

Excelya, ein führendes Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organisation, CRO), gab heute bekannt, dass Alan Morgan mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Morgan berichtet an François Moisson und Frédéric Paqueville, die Gründer und Executive Presidents von Excelya.

Morgan hatte in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Führungspositionen bei verschiedenen europäischen Auftragsforschungsunternehmen inne. Vor seiner jetzigen Position war er bei Quanticate in Großbritannien als Chief Operating Officer und bemerkenswerterweise bei ICON Clinical Research Services als Global Group President tätig. Darüber hinaus bekleidete er leitende Positionen bei Covance, MDS Inc. (jetzt Teil von Syneos) und RPS (jetzt PRA). Ihm unterstanden über 6.000 Mitarbeiter aus 72 Ländern. Wiederholt hat er kleine Unternehmen zu gesamteuropäischen Unternehmen weiterentwickelt. Unterstützt durch die umfangreiche internationale Erfahrung von Morgan ist Excelya bestrebt, das Know-how in wichtigen geografischen Regionen bereitzustellen, Beziehungen zu stärken und Prozesse zu harmonisieren, so dass das Unternehmen schnell wachsen kann, um den Bedürfnissen seiner Kunden und Mitarbeiter gerecht zu werden.