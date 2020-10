DAX - Widerstand um 12.850 Punkte im Fokus

Der DAX erreichte im Tagestief 12.539 Punkte, konnte sich dann im weiteren Verlauf aber wieder erholen und bis 12.690 Punkte im Tageshoch anziehen. Per Handelsschluss notierte der DAX nur knapp unter dem Tageshoch bei 12.689 Punkten.

Damit deutete der DAX bereits weitere Stärke an und notiert vorbörslich zum Beginn der neuen Handelswoche bei 12.780 Punkten höher. Der DAX dürfte also auch heute mit einem Gap in den Handel starten, diesmal aber mit einem Gap auf der Unterseite.